Londra, le nuove opere di Banksy: il giallo del furto del lupo dipinto su una parabola

Banksy e le sue opere di animali a Londra: una capra, due elefenti, tre scimmie, due pellicani e un lupo rubato in pieno giorno

Banksy è tornato a produrre opere e ha scelto Londra per la sua nuova incursione urbana. È da quattro giorni che pubblica foto dei suoi nuovi murales sul suo profilo Instagram e alle 14, ora italiana, di oggi, venerdì 9 agosto, il famoso street artist ha reso noto l'ultimo. Rappresenta due pellicani intenti a mangiare dei pesci posizionati sopra l'insegna di un bar (il suo nome è "Bonners Fish Bar"). Prima di lui, in ordine cronologico, sono stati dipinti e presentati al pubblico: una capra in bilico su una colonna, due elefanti che sembra si parlino da una finestra all'altra, tre scimmie che attraversano un passaggio elevato e un lupo che ulula alla luna che altro non è che una vecchia parabola bianca. Secondo Ansa, stando ai rumors che circondano le imprese dell'artista dal volto sconosciuto, questo quinto murales potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie "animalista" prodotta in questi giorni.

Il furto del lupo ripreso da un lavoratore

Nella giornata di ieri, aveva fatto anche scalpore il presunto furto del lupo dipinto da Banksy. In alcune immagini, si vedono quattro ragazzi incappucciati che scappano con la parabola su cui è dipinto l'animale. La zona è quella di Peckham, nella parte sud est della città, e il furto è avvenuto in pieno giorno. Il tutto è stato ripreso da un lavoratore in pausa pranzo che ha, poi, fornito il video alla stampa inglese. L'uomo ha raccontato alla Bbc: "Avevano una scala. C'era un ragazzo sul tetto e gli altri due stavano guardando la scala. Mi hanno visto filmare e la situazione è diventata un po' agitata. Uno mi ha dato un calcio nel fianco e un altro ha cercato di lanciare il mio telefono sul tetto. Per fortuna ha colpito un albero ed è tornato di nuovo giù. È un vero peccato che non possiamo avere cose belle ed è un peccato che non sia potuto durare più di un'ora". La polizia di Londra ha denunciato il furto, ma al momento non c'è stato alcun arresto.