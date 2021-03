Banksy, dipinto venduto a prezzo d'oro in aiuto alla sanità del Regno Unito

Banksy, record all'asta per lo street artist più famoso del mondo

Il dipinto dello street artist britannico Banksy del bambino che getta via i pupazzetti di Batman, l'Uomo ragno e Superman e gioca con una infermiera supereroina che indossa mantello e mascherina, è stato venduto, oggi 23 marzo, all'asta di Londra a 16,75 milioni di sterline (19,45 milioni di euro), un importo record che l'artista devolverà al servizio sanitario britannico.

Inizialmente stimata tra i 2,5 e i 3,5 milioni di sterline (2,9 e 4 milioni di euro), l'opera in bianco e nero, intitolata "Game Changer", si legge su Le Figaro, è stata venduta da Christie's per oltre quattro volte tanto, superando di gran lunga il precedente record di Banksy, la cui opera The Parliament of the Apes ha venduto nel 2019 a 9,9 milioni di sterline (11,5 milioni di euro al ritmo attuale).

Banksy aveva originariamente donato l'opera al Southampton General Hospital nel maggio 2020, durante la prima ondata della pandemia di Covid-19. Il graffito era apparso da un giorno all'altro presso il Southampton General, in omaggio al personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus. Una riproduzione sarà installata lì. Secondo Paula Head, direttore esecutivo del Southampton Hospital, il dono di Banksy "ha fatto un'enorme differenza per il morale dell'ospedale e delle persone che ci lavorano", descrivendo a nome di "tutto lo staff" l'"impatto gioioso" che il lavoro ha avuto su di loro. In un video pubblicato all'inizio di marzo, il personale dell'ospedale ha ringraziato lo street artist per il suo regalo.

L'opera è stata messa all'asta nell'ambito di una più ampia vendita dedicata ad artisti del XX secolo. Rimane al momento ignoto il compratore.