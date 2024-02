Bari, Suv transita su due ruote e passa sulle auto in sosta

"La mattina di giovedì 15 febbraio Cesare De Virgilio Suglia, medico specializzando barese ha trovato la sua auto totalmente danneggiata sulla fiancata sinistra. Erano le 5 del mattino quando un altro mezzo ha letteralmente camminato su altri veicoli in sosta". Lo spiega il corrieredelmezzogiorno.it, secondo cui "in tutto 13 le auto danneggiate, come si evince dalle telecamere di videosorveglianza della strada".

«Fortunatamente è una storia su cui ci stiamo facendo tutti un sacco di risate, a parte gli assicuratori che si dovranno per la prima volta gestire 20 auto nello stesso sinistro, però mettersi alla guida in quelle condizioni è pericolosissimo perché poteva finire in tragedia. Quindi l'appello a stare attenti quando ci si mette alla guida se si ha bevuto troppo o preso sostanze», le parole dell'uomo al Corriere del Mezzogiorno.