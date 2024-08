Bari, oligarca russo troneggia sul porto: ecco quanto vale il suo yacht "stellare"

Bari, lo yacht Amaryllis del magnate russo Andrej Borodin diventa il protagonista del porto

Al largo del porto di Bari è comparso lo yacht di 78 metri del magnate russo ed ex presidente della Banca di Mosca, Andrej Borodin. Come riporta lagazzettadelmezzogiorno.it, la barca si chiama Amaryllis e batte bandiera delle isole Cayman. Costruito da Abeking & Rasmussen su progetto di Reymond Langton, è alimentato da motori Caterpillar che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 17 nodi.

Al suo interno trovano posto 6 cabine extra lusso in grado di ospitare 12 ospiti. L'equipaggio è invece di 23 persone. Sono inclusi servizi come beach club, terrazza privata, palestra e piscina. Amaryllis ha un valore stimato di 120 milioni di dollari e costi di gestione annuali per circa 12 milioni.