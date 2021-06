Battisti in sciopero per gli islamisti. Accontentato: trasferito a Ferrara

L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Pac, Cesare Battisti, in sciopero della fame dallo scorso 2 giugno e' stato trasferito dal carcere di Rossano (Cosenza) dove era recluso a quello di Ferrara. Battista protestava perche' era detenuto in una sezione con estremisti islamici. Secondo quanto si e' appreso, il trasferimento dal carcere calabrese si sarebbe reso necessario per la sua 'incolumita'' dopo aver dato visibilita' alla sua protesta contro gli islamici. Battisti si trova ora a Ferrara sempre nel circuito di Alta Sicurezza 2 in un settore con altri detenuti italiani dove potra' essere favorita la socialita'.

Il trasferimento di Battisti dopo lo sciopero della fame

Peraltro il trasferimento rientra anche in una piu' generale riorganizzazione del circuito alta sicurezza a livello nazionale, nei mesi scorsi ostacolata dal perversare della pandemia e dalle conseguenti limitazioni ai trasferimenti. Anche a Ferrara Battisti sara' sottoposto all'alta sicurezza. Battisti, dunque, non e' stato declassificato, cioe' "retrocesso" al circuito dei detenuti "comuni" (media sicurezza): questa procedura prevede - oltre all'istanza della direzione (anche a richiesta del detenuto) - il parere del Gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario, che valuta essenzialmente l'adesione del detenuto al percorso di rieducazione nel corso del tempo. Se questo primo parere e' favorevole, vengono chiesti ulteriori pareri alle Procure competenti, dopo di che il Dap decide sulla declassificazione. Nel caso di Battisti, il percorso si era interrotto gia' al primo passaggio, considerando l'esiguo lasso temporale trascorso in detenzione dallo stesso e l'atteggiamento serbato finora nel corso della detenzione.