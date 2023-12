Bergamo, bucata la sicurezza dalla Gdf: squilibrato ruba giacca al colonnello

Bergamo: elude la sorveglianza ed entra negli uffici della Gdf per rubare una giacca del colonnello

Ci sarebbe da ridere nell’apprendere la notizia di un uomo che entra in un edificio e ruba una giacca del colonnello della Gdf di Bergamo. Peccato che questo edificio non sia un negozio di articoli militari o lo spogliatoio di una palestra, ma l’Accademia di Finanza.

L’uomo (con problemi psichici), ha eluso la sorveglianza scavalcando la recinzione proprio vicino all’ingresso principale ed è entrato indisturbato negli uffici, lasciando dei post-it con messaggi farneticanti, rubando una cuffia da piscina in un borsone e indossando la giacca di un del colonnello.

Solo dopo un bel po’ di girovagare è stato individuato dalle telecamere della sorveglianza, ma è riuscito comunque ad uscire e girovagare fino all’alba con la sua auto finché non è stato fermato dai Carabinieri con indosso il giaccone da colonnello. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per le sue turbe psichiche, è stato denunciato e portato al Papa Giovanni nel reparto di psichiatria.

L’Accademia della GdF al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma l'episodio, per fortuna senza nessuna conseguenza, lascia dubbi inquietanti. Se al posto di uno squilibrato, fosse entrato qualcuno con altre intenzioni o per mettere semplicemente delle microspie, oggi si parlerebbe di altro. Sicuramente chi doveva vigilare il perimetro dell’Accademia, dovrà dare qualche risposta in merito.