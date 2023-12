Bergamo, comprano tre Rolex con 18mila euro falsi: arrestati due truffatori

Truffa Rolex con soldi falsi: due denunciati

La location nell'affollato Oriocenter, uno dei più grandi centri commerciali d’Italia, sembrava perfetta per i due truffatori che hanno acquistato da un venditore tre Rolex, rifilandogli 18mila euro falsi. Resosi conto in seguito del raggiro, il malcapitato, non ha potuto far altro che esporre denuncia alla Polizia. A indagare su i due truffatori, gli ottimi agenti della Squadra Mobile di Bergamo che non gli hanno lasciato scampo, arrestandoli nel giro di pochi giorni nella bassa veronese dove, insieme ad altri due complici, stavano per scavalcare una recinzione di una casa, con ogni probabilità per effettuare un furto in abitazione.

A processo il giudice del Tribunale di Verona non ha convalidato l’arresto per il tentato furto in abitazione in quanto non effettuato, ma restano indagati per la truffa ai danni del venditore che purtroppo non ha potuto recuperare il maltolto probabilmente già rivenduto da qualche acquirente su commissione.

I malviventi però non hanno fatto i conti con gli agenti della Questura di Bergamo che stanno cercando di capire se dietro questo episodio, ci possa essere una vera e propria organizzazione criminale esperta in furti di ogni tipo. Si può sfuggire al maratoneta Moreno Morello di bianco vestito di Striscia la Notizia, non agli agenti della Mobile di Bergamo.