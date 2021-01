Bergamo, ucciso con un colpo alla testa un ex segretario provinciale leghista

Un uomo e' stato ucciso a Brembo di Dalmine (Bergamo) in via Sertorio, vicino al ristorante di cui e' proprietario. Stando alle prime informazioni, e' stato colpito alla testa. Si tratta di Franco Colleoni e sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Treviglio, la Polizia Locale, il medico legale e due ambulanze del 118. Come scrive Repubblica, Colleoni è stato ex segretario provinciale della Lega ma non è chiaro se ci sia una relazione con la sua morte.