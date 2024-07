Bimbo di 3 anni muore dopo aver mangiato formaggi a latte crudo. I genitori: "Servono le avvertenze in etichetta"

Un bimbo di 3 anni è morto dopo aver mangiato formaggi a latte crudo. I genitori: "Non può succedere ancora"

Il 21 maggio 2024 un bambino di 3 anni è morto a Genova dopo una gita in montagna in cui aveva mangiato formaggi a latte crudo, quindi non pastorizzato, e probabilmente contaminati da Escherichia Coli. Il piccolo Elia Damonte è stato a pochi giorni dal suo compleanno è stato vittima della Sindrome emolitica uremica (Seu) ed è il secondo caso dopo quello di Coredo in Trentino. "Con profondo dolore e una promessa fatta al nostro bimbo durante quei terribili 51 giorni di terapia intensiva, ci siamo attivati per far sì che non debba mai più succedere ad un altro bambino. Questa è la nostra battaglia", hanno dichiarato i genitori Marco Damonte e Sonia Gerelli a Gamberorosso.it.

I genitori affermano che non sapevano che la selezione di prodotti mangiati durante la gita in montagna fossero a base di latte crudo "non avevamo mai fatto caso alle diciture perché non credevamo che un prodotto genuino fosse un rischio per la salute". "Dopo 51 giorni in rianimazione - continua la coppia - abbiamo preso la decisione più difficile che due genitori debbano mai affrontare: abbiamo chiesto ai medici di lasciarlo andare, nel caso in cui fosse nuovamente andato in arresto cardiaco".

La morte di Elia li ha quindi spinti a iniziare una battaglia per arrivare a "un disegno di legge che indichi in maniera esaustiva ed inequivocabile il tipo di lavorazione del prodotto caseario venduto, sia esso a latte crudo oppure pastorizzato ed il pericolo intrinseco dei prodotti a latte crudo a breve e media stagionatura proposti ai bambini di età inferiore ai 10 anni, attraverso una dicitura chiara e ben leggibile nonché l’apposizione di un bollino rosso sbarrato con l’immagine stilizzata di un bambino e la scritta 0-10 anni".