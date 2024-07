Lidl, richiamato un formaggio per rischio batteri. Ecco di quale si tratta

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di formaggio Monte Veronese Dop a marchio Italiamo, venduto da Lidl. A rivelarlo è il Fatto Alimentare.

La motivazione del richiamo è stata attribuita alla possibile contaminazione microbiologica da Listeria monocytogenes. Il formaggio interessato è disponibile in confezioni da 250 grammi in atmosfera protettiva, con numero di lotto 55Q24 e termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 22/09/2024.

Il formaggio è stato prodotto dall'azienda Latterie Venete Spa per Lidl Italia, nello stabilimento situato in via Bassanese 2, a Vedelago, in provincia di Treviso, con marchio di identificazione IT 05 104 CE.

A scopo precauzionale, è stato raccomandato di non consumare il formaggio Monte Veronese DOP con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati. I consumatori che hanno acquistato il prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per un rimborso.