Blanco, l’ex: “Tradita dopo Sanremo. Sono finita in ospedale per lui”

Blanco, l’ex Giulia Lisioli confessa il motivo della loro rottura: “Mi ha tradita dopo Sanremo”

Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua rottura con Blanco. La 19enne confessa al settimanale Di Più il tradimento di Riccardo Fabbriconi, vero nome del cantante bresciano: “Ho scoperto che aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”. L’altra è Martina Valdes, ballerina di Desenzano del Garda e nuova fiamma di Blanco.

Il tradimento ha stravolto la vita di Giulia, tanto da mandarla in ospedale e dover prendere ansiolitici per affrontare i ricorrenti attacchi di panico. Poi l’incontro tra i due dopo mesi: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente, l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio a Sanremo. Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così”.