Bollette, è già autunno caldo. Imprenditori e consumatori: "Marciamo su Roma"

Energia: consumatori, commercianti e imprenditori pronti per marcia a Roma

Consumatori, commercianti e imprenditori pronti per una ''marcia'' a Roma. Protesta in tutta Italia il Movimento contro il caro bollette luce e gas, promosso da Codacons e Consumatori Italiani, contro i maxi-rincari delle bollette di luce e gas.

Le associazioni chiedono al Governo Draghi, di fronte ai nuovi record delle quotazioni dell’energia sui mercati internazionali, di ''intervenire con urgenza adottando misure tese ad evitare il rischio default per famiglie e imprese''.

Il presidente del Movimento, Francesco Tanasi, lancia un appello affinchè si ricorra subito ai prezzi amministrati di luce e gas: “Imprese, industrie, commercianti e famiglie stanno andando incontro ad una catastrofe causata dall’abnorme crescita dei costi energetici, con le bollette destinate a registrare aumenti record durante i prossimi mesi. Di fronte a tale scenario, gli interventi sulla tassazione (Iva e oneri) non sono più sufficienti e non possono bastare a salvare l’economia: serve ricorrere a tariffe di luce e gas amministrate dallo Stato, unica strada per uscire al più presto dalla crisi e consentire a imprese e industria di proseguire le attività e alle famiglie di riuscire a pagare le forniture energetiche”.