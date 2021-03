Bonus baby sitter: proroga scadenza per la richiesta dal 28 febbraio al 30 aprile 2021. Ecco come ottenere l'incentivo

La scadenza per la domanda per il Bonus baby sitter e l'inserimento delle prestazioni svolte nel Libretto Famiglia è stata prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021. A notificarlo è stata direttamente l'INPS con una comunicazione ufficiale il 5 marzo. La proroga è stata decisa all'interno del decreto Cura Italia e Rilancio per far fronte alle difficoltà delle famiglie a causa della pandemia di Coronavirus. L'aumento dei contagi ha infatti costretto il Governo a sospendere molti servizi educativi per l'infanzia e le scuole.

Bonus baby sitter, proroga scadenza: ulteriori dettagli

Il Bonus baby sitter permette di ottenere un voucher fino a 2.000 a seconda della categoria di appartenza del lavoratore per la fruizione di tali servizi all'infanzia dal periodo che va dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. In seguito sono stati introdotti altri Bonus baby sitter per i genitori lavorativi residenti nelle zone rosse per le prestazoni di baby sitting dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.

Per ottenere il Bonus baby sitter bisogna quindi collegarli al sito dell'INPS (qui la pagina dedicata) e segnalare le prestazioni lavorative di cui si è usufruito nei periodi sopracitati entro il 30 aprile 2021. Per ottenere il pagamento il genitore beneficiario e il prestatore devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali compilandone correttamente tutti i campi, soprattutto la parte che riguarda l'IBAN. L'INPS non si assume responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine per questo tipo di errori.