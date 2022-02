Brad Pitt denuncia Jolie per aver venduto i vigneti a un oligarca russo

Brad Pitt cita in giudizio Angelina Jolie, infranto l'accordo sulla vendita dell'azienda vinicola in Francia

Brad Pitt ha citato in giudizio Angelina Jolie per aver venduto "segretamente" all'oligarca russo Yuri Shefler la sua quota del vigneto francese che hanno acquistato insieme. Si tratta della cantina Chateau Miraval, comperata nel villaggio di Correns in Francia, nel 2008, dove la coppia si è poi sposata sei anni dopo.

L'attore hollywoodyano ha affermato di aver investito molto tempo e denaro nell'azienda vinicola nel corso degli anni e che l'accordo era che nessuno dei due avrebbe potuto vendere le proprie azioni senza il consenso dell'altro. Brad Pitt quindi, dopo essersi visto respingere la richiesta di custodia congiunta dei figli a ottobre scorso, si trova a scontrarsi nuovamente in tribunale con l'ex moglie.





Pitt e Jolie sono stati insieme per circa 11 anni, compresi due anni del loro matrimonio, ma si sono separati nel settembre 2016 adducendo "differenze inconciliabili". Da allora sono stati coinvolti in molti casi giudiziari.

