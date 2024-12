Er Brasiliano arrestato: ha picchiato la fidanzata. Il padre della ragazza: "La ucciderà"

Er Brasiliano arrestato, l'influencer romano Massimiliano Minnocci di nuovo nei guai. L'uomo avrebbe infatti picchiato e preso a bastonate rompendole un braccio, la sua fidanzata

E' tornato a far parlare di se e stavolta non è una buona pubblicità. Massimiliano Minnocci, al secolo er Brasiliano, è stato arrestato dalla Polizia per violenza sulla compagna e lesioni. Botte da un omone di quasi cento chili sulla compagna condite da bastonate che hanno fratturato il braccio della giovane. Il tuto con una minaccia chiara e netta: "Ti uccido e poi mi vado a costituire". La sua gelosia morbosa ha costretto la vittima a confessare tradimenti inesistenti. Per paura di ritorsioni, spiega la giovane al Messaggero. Mentre lei ha una forte dipendenza e «non riesce a liberarsi di una relazione violenta e, chiaramente, tossica», secondo l’ordinanza della Gip Paola Della Monica.

Il padre della ragazza ha avvisato le forze dell’ordine. E ha detto loro di avere paura per sua figlia: "Ho paura che quell'energumeno - spiega - possa uccidere mia figlia. Sono terrorizzato perché fa uso di droghe e alcol e la sera in cui c'è stata la violenza era in stato di alterazione». Er Brasiliano ha anche inviato alla nonna un video a sfondo sessuale, che mostrava una pratica estrema a cui la nipote era consenziente. Mentre la madre il 30 ottobre ha visto la figlia "con vari segni sul corpo, sulle gambe, sulle braccia e sul viso, la mancanza delle ciglia finte all’occhio sinistro e un occhio nero. I discorsi del Brasiliano erano palesemente insensati tanto da generare in lei una forte preoccupazione, temendo reazioni incontrollabili, si legge nell'ordinanza di arresto. Il 28 novembre alle 6.34 del mattino la madre ha ricevuto una telefonata dalla figlia che era sotto il bar di Minocci perché l’uomo l’aveva mandata a comprare delle birre trattenendo il suo telefono.

Jnsomma altro che storie falsate dalla mediaticità del web: questa, stando a referti e denunce, è una brutta vicenda che rischia di costare molto caro al Brasiliano (che negli anni dai follower su Instagram ha aperto un ristorante, un bar e una palestra e si è buttato nel campo musicale lanciando canzoni con un contratto della Warner). Minnocci ha precenti penali e una carcerazione per cinque anni alle spalle e in alcune dirette ha mostrato ai suoi fan il lato più oscuro facendosi vedere strafatto e ubriaco. I suoi legali hanno presentato istanza di scarcerazione ma il Gip si è opposto definendo Minnocci come persona pericolosa e sottolineando il "forte rischio di recidiva oltre al fallimento di precedenti benefici legali concessi all’influencer, già sottoposto a messa alla prova per altri reati precedenti".