Terrore in Brianza, dal 2023 un cecchino misterioso spara dai tetti (sempre alla stessa ora)

Terrore in Brianza, il giallo del cecchino di Varedo

Varedo, un comune della provincia di Monza e Brianza di circa 13mila abitanti, è sotto choc a causa di un misterioso cecchino che dal 2023 spara da qualche tetto contro i palazzi. Una storia a suo modo unica, che da ben un anno e mezzo tiene ancorate circa quaranta famiglie all'ansia e alla paura. Tutti in allerta. Tutti con orecchie e occhi spalancati. Per trovare un indizio, un appiglio, un'immagine, un volto e soprattutto un perché. "Sono già stato informato un anno e mezzo fa dai carabinieri di questa vicenda – spiega a Il Giorno il sindaco Filippo Vergani -. Hanno fatto, e continuano a fare, le loro indagini ma al momento non hanno dato esito purtroppo. Mi spiace per i cittadini, per una situazione sicuramente inconcepibile".

Il primo grilletto è scattato nel giugno del 2023. Salta la televisione in uno dei due condomini presi di mira. I residenti allertano l'amministratore, che fa arrivare il tecnico. Che si trova davanti alla sorpresa, inaspettata. Decine di buchi sul tetto, sull'antenna. Un cavo danneggiato. E alcuni bossoli per terra. Parte la prima denuncia ai carabinieri. Iniziano i primi accertamenti. Nel frattempo, ecco nuovi episodi.

"Abbiamo paura, non capiamo cosa stia succedendo e temiamo di essere colpiti. Se è uno squilibrato, temiamo possa sparare anche alle persone", raccontano alcuni cittadini di Varedo che stanno cambiando le loro abitudini quotidiane. Il misterioso cecchino colpisce sempre allo stesso orario, tra le 16 e le 17.30 del pomeriggio. Il soggetto che spaventa gli abitanti di Varedo usa un fucile di precisione e i carabinieri, visto il prolungarsi nel tempo di questi agguati, escludono che si possa trattare di una "ragazzata". La gente ha paura e si barrica in casa.