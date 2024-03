Briatore stronca la squadra di Meloni: "Ministri non all'altezza del ruolo"

Flavio Briatore stronca la squadra di Meloni: "Ministri non adatti al ruolo"

"Ci sono dei ministri che non sono adatti a fare il ministro. C'è gente che non è preparata ad avere un incarico così importante". A dirlo è Flavio Briatore che a ReStart su Rai3 osserva: "A livello internazionale, all'estero, Giorgia Meloni è molto ben vista, poi, a lavorare lì, ogni giorno ne succede una ed è difficile lavorare quando hai anche i tuoi che non sono magari all'altezza della situazione".

"C'è gente che ha lavorato in altri settori, gente che improvvisamente viene alla ribalta perché ha preso un mucchio di voti però - incalza l'imprenditore - non è gente che può gestire delle situazioni". "Non sono capaci per mancanza di esperienza, però - annota ancora Briatore - credo che Giorgia Meloni lavori molto e dovrebbe avere più aiuto dalla truppa, perché il team lo fai con tutta gente che spinge nella stessa direzione".