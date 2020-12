Brindisi, inseguimento da film. I malviventi lanciano chiodi per scappare

Sembrava la scena di un film d’azione degno del miglior Oscar ma è solo ciò che è avvenuto in provincia di Brindisi, in particolare a San Pancrazio Salentino, dove i carabinieri sono stati coinvolti in un inseguimento all’ultimo km/h.

Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno il conducente un’Audi E6 da 600 cavalli di colore nero, notata dai militari che controllavano le strade, alla vista dei carabinieri si è dileguato a tutta velocità. E’ iniziato l’inseguimento, prolungatosi per circa 4 km. I proprietari dell’auto sono alla fine sono riusciti a far perdere le proprie tracce lanciando numerosi chiodi a fero a tre punti. Dopo l’accaduto sono state aperte le indagini.