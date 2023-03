BTL Aesthetics EMFACE arriva anche in Italia

BTL Aesthetics, leader nella produzione di dispositivi medici in tutto il mondo, presenta EMFACE,un trattamento rivoluzionario, unico al mondo, per il viso. In anteprima in Italia a Bologna al 24°Congresso Internazionale di Medicina Estetica SIES dopo il successo americano efrancese. Dall’estate disponibile in tutti gli studi medici anche in Italia.EMFACE è l’unico dispositivo sul mercato che si basa su 2 tecnologie: la tecnologia HIFES (HighIntensity Facial Electrical Stimulation o Stimolazione elettrica facciale ad alta intensità) per trattarei muscoli e la Radiofrequenza transcutanea sincronizzata per trattare la pelle.La tecnologia HIFES crea migliaia di contrazioni muscolari non dolorose dei muscoli facciali inmodo selettivo per rafforzarli e rassodarli. L'energia della Radiofrequenza, invece, riscalda ilderma per attivare i fibroblasti e quindi rimodellare il collagene e produrre nuove fibre dielastina e collagene.EMFACE, quindi, agisce migliorando contemporaneamente la qualità della pelle, le rughe e iltono muscolare in modo da ottenere un effetto lifting naturale e riduzione delledell’invecchiamento del viso in un ciclo di 4 sessioni, di circa 20 minuti.“BTL Aesthetics grazie a tecnologie sempre più sofisticate combinate insieme per rimodellare il visoe contrastare il tono muscolare: con EMFACE è oggi possibile sottoporsi a trattamenti indolori enon invasivi che consentono di ottenere risultati efficaci e duraturi nel tempo, senza ricorrere albisturi o a trattamenti tramite l’utilizzo di iniettabili” commenta Fabio Gugliucci – AmministratoreDelegato di BTL Aesthetics Italia – “BTL Aesthetics quest’anno celebra i 30 anni di attività e qualemigliore occasione per presentare questo nuovo sistema rivoluzionario, unico al mondo, nato persoddisfare le richieste di medici e pazienti, uomini e donne, che vogliono, con brevi sedute indolori,non invasive e senza effetti collaterali, migliorare il tono e la lassità facciale” conclude Gugliucci.EMFACE si inserisce nelle novità 2023 di BTL Aesthetics, dopo i successi di EMSCULPT, primotrattamento al mondo per tonificare i muscoli e bruciare i grassi amato dalle star, EMTONE per lariduzione della cellulite, EXILIS ULTRA 360 e X-WAVE per il ringiovanimento della pelle di ogniparte del corpo e VANQUISH ME particolarmente indicato per la circonferenza addominale e dellecosce.

In anteprima il nuovo dispositivo EMFACE è stato presentato al 24° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI MEDICINA ESTETICAa Bologna in febbraio.

Servizio realizzato da Nick Zonna