Un ultraleggero è precipitato al suolo a Marina di Modica nel Ragusano, al campo di volo dell'Oasi dei re. E' morto il pilota del piccolo velivolo, un piemontese cinquantenne. L'uomo è morto carbonizzato nonostante i soccorsi sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica. Al via le indagini di polizia e carabinieri per accertare le cause dell'incidente che si sarebbe verificato in fase di decollo.