Cagliari, sfrecciano in sei in un'auto ad alta velocità: morti 4 ragazzi

Cagliari, incidente all'aba: morti 4 ragazzi (tutti tra i 19 e i 20 anni)

Un sabato sera di divertimento finito in tragedia. A Cagliari quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) sono morti e due sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5. I ragazzi coinvolti nel terribile incidente erano stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa.

La Ford Fiesta con a bordo i sei giovani stava percorrendo viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena quando, all'altezza dello svincolo per l'Asse Mediano, forse nel tentativo proprio di imboccare la bretella stradale, l'auto ha perso il controllo: ha prima urtato un marciapiede all'altezza del civico 107 e dopo alcuni metri ha colpito un muretto, ribaltandosi.

Le vittime, tutte tra i 19 e i 24 anni, sono Alessandro Sanna, 19 anni residente ad Assemini, Lavinia Zaher Najibe, 19 anni residente a Selargius, Simone Picci, 20 anni residente a Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni residente a Cagliari. Mentre gli altri due ragazzi, entrambi 19enni, sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Al momento sono ricoverati, uno all’Ospedale Brotzu di Cagliari e l'altro al Policlinico di Monserrato.

