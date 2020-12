Camorra: 21 arresti, anche il boss padre del manager di Tony Colombo

Sono 21 gli arresti nel clan camorrista che controlla Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco nel napoletano. Tra questi c'è anche il boss Bruno Mascitelli, detto 'o canotto', padre di Giorgio, che è il manager del cantante neomelodico Tony Colombo. Colombo è stato protagonista con Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, delle "nozze trash" che a Napoli hanno fatto aprire una inchiesta sull'utilizzo di piazza Plebiscito per un concerto non autorizzato e per un corteo con giocolieri e banda in città pure privo dei permessi necessari. Coinvolti anche alcuni vigili che quella sera avrebbero dovuto vigilare sulla piazza, dove fu montato il palco che il cantante neo melodico ha usato per il suo addio al celibato.