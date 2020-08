Camorra: il boss della Nco Cutolo peggiora, trasportato d'urgenza in ospedale

Da alcuni giorni il boss della Nco, Raffaele Cutolo, è ricoverato nell'ospedale di Parma nel reparto destinato ai detenuti. Il 79enne 'professore' di Ottaviano è stato trasferito d'urgenza dall'infermeria del carcere per un aggravamento delle sue condizioni, per una crisi respiratoria e per un quadro clinico scompensato rispetto ad altre gravi patologie come il diabete. La notizia del trasferimento di Cutolo in ospedale, che appare oggi sul quotidiano napoletano Il Mattino è stata comunicata soltanto ieri ai familiari e al legale del boss detenuto in regime di 41 bis, l'avvocato Gaetano Aufiero. "Anche sulle condizioni di salute - dice l'avvocato che da anni segue Cutolo all'AGI - le notizie sono molto scarne e vengono trasmesse con ritardo".