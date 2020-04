Campania, De Luca potrebbe riaprire a maggio i cantieri edili ma non tutti

La Campania va verso la riapertura dei cantieri edili. Non subito e tutti, ma gradualmente da maggio. Il governatore Vincenzo de Luca potrebbe valutare già nei prossimi giorni questa eventualità, richiesta dalle associazioni imprenditoriali di categoria. Una necessità per dare fiato al settore delle costruzioni. Non bastava la grande crisi che dal 2008 ha messo in ginocchio l’edilizia espellendo dal mercato migliaia di imprese e lavoratori. Adesso ci si è messo il Coronavirus a dare il colpo di grazia ad un settore che dagli ultimi mesi del 2019 stava pian piano risalendo la china. Strade, scuole, ospedali, chiese, porti, lavori di urbanizzazione, ristrutturazioni, manutenzioni, infrastrutture: tutto si è però fermato, tranne i lavori di sicurezza degli immobili e quelli di rilevanza strategica. Proprio riferendosi ai lavori di pubblica utilità, De Luca potrebbe valutare la necessità di dare il via libera dopo il 3 maggio a quei cantieri per opere o interventi già programmati o che erano già in corso. Il governatore incontrerà infatti i costruttori per definire, con la task force della Regione, tutte le procedure di tutela sanitaria del personale. Una decisione valutata positivamente dai costruttori. La Campania rischia infatti di perdere una buona fetta dei 34 miliardi di investimenti previsti nel 2020, ulteriori 54 miliardi per la realizzazione di opere prioritarie e altri 6 miliardi per la sola edilizia. Si tratta di ingenti risorse finanziarie che potrebbero riaccendere i motori delle imprese e assicurare le condizioni per far ripartire anche l’indotto. Basti pensare che nel settore delle costruzioni il moltiplicatore economico è di 1 a 4, ovvero ogni euro investito mette in moto un’economia di quattro euro.

“Apprezziamo l’attenzione del governatore verso un settore che viene da undici anni di crisi profonda, che fornisce occupazione a diverse migliaia di addetti e rischia adesso di andare in default per gli effetti del morbo”, afferma Gennaro Vitale, presidente di Ance Campania. “Al tavolo di confronto forniremo accorgimenti e proposte di come applicare procedure aggiuntive a quelle già previste per la sicurezza dei lavoratori e per evitare ulteriori contagi. Lo faremo soprattutto con i committenti in vista di una graduale ripresa. Chiederemo anche un’iniezione di liquidità soprattutto con il pagamento dei crediti, dei pagamenti per interventi eseguiti con urgenza e comunque non separati e la semplificazione delle procedure ”, aggiunge.

Anche il presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi, esprime apprezzamento per le misure adottate fin adesso dalla Regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Si tratta di misure significative -dice Lombardi- garantiranno una boccata d’ossigeno alle piccole imprese, ai professionisti, ai lavoratori autonomi e alle famiglie”. Tuttavia il presidente nazionale di FederCepi Costruzioni, esprime il proprio rammarico per una “dimenticanza”, che pure avrebbe garantito un significativo apporto in termini di liquidità proprio al comparto dell’edilizia, uno dei più provati dalla crisi. “La Regione –sottolinea ancora Lombardi- avrebbe potuto cogliere questa opportunità per saldare quanto deve alle imprese edili per il 2019. Senza risorse o investimenti aggiuntivi, quindi, ma semplicemente pagando il dovuto per lavori realizzati”. Secondo stime ufficiose, i debiti della Regione Campania verso le imprese e relative all’anno 2019 ammontano a circa 630 milioni di euro (ad esclusione dei debiti maturati nella sanità), a 585,7 milioni nel 2018, a 518,5 mln nel 2017, a 427,1 mln nel 2016, a 332,2 mln nel 2015. “Approfittare di questa circostanza per liquidare quanto dovuto alle aziende dell’edilizia avrebbe sicuramente consentito di arginare gli effetti che questa crisi sta producendo sul comparto e che rischiano di essere davvero dirompenti con la riapertura dei cantieri”.