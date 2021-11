Bere uno Spritz costerà di più: Campari annuncia rincari

Spritz e Negroni a breve costeranno di più. Campari annuncia rincari sui propri prodotti a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime

Brutte notizie per gli amanti dell'aperitivo. Gruppo Campari, azienda proprietaria di marchi come Aperol, Skyy Vodka,, Bulldog Gin, Cynar, Codino e Cinzano e Averna, ha annunciato un aumento dei prezzi a causa di "tensioni sul fronte logistico". L'annucio è arrivato direttamente dal'ad Bob Kunze-Concewitz. D'altronde gli italiani dovranno fare pronte anche ad altri rincari come quello di benzina, bollette del pane, il cui prezzo potrebbe aumentare fino a 10 volte, o per la revisione dell'auto. Fortunatamente per la sicurezza delle vetture è disponibile un nuovo bonus.

“Sfortunatamente dovremo essere più aggressivi del solito sul fronte dei prezzi sui nostri marchi e in tutto il mondo”, ha detto Kunze-Concewitz a Bloomberg TV. Le nuove tariffe potrebbero essere differenti a seconda del Paese e della categoria di prodotto ma anche se "storicamente aumentare i prezzi è più difficile negli Usa, nessuno sarà in grado si scappare da ciò che sta succedendo. La cosa più importante è che continuiamo ad avere accesso alle materie prime: bottiglie, packaging, zucchero, alcol e via dicendo".