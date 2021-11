Revisione auto, scatta l'aumento ma c'è il bonus: come richiederlo

Bonus revisione auto, dal 2 novembre è scattato l'aumento fino al 18%. Il "buono veicolo sicuri" permette di ridurre la spesa

Il 2 novembre è scattato l'aumento per la revisione auto previsto con un emendamento alla legge di Bilancio 2021, la cui entità varia a seconda se ci si rivolge alla Motorizzazione civile o un centro privato. Nel primo caso il costo è di 54.95 euro contro i 45 euro previsti in precedenza. Nel secondo caso, invece, allla spesa di base vanno aggiunti l'IVA al 22%, la tariffa motorizzazione da 10,02 euro e le spese postali (1,78 euro). Il costo totale è quindi di 79,02 euro, il 18% in più rispetto ai 66,88 euro richiesti fino all'1 novembre.

Insieme all'umento della revisione auto, però, è stato introdotto anche un bonus per incentivare la messa in sicurezza dei veicoli chiamato "buono veicoli sicuri".

Bonus revisione auto, come richiederlo

Il bonus revisione auto 2021 del valore di 9,95 euro può essere richiesto da coloro che tra l'1 novembre 2021 e il 31 dicembre 2023 effettueranno la revisione della propria auto. La domanda per il bonus revisione auto potrà essere effettuata direttamente online su una specifica piattaforma digitale che sarà disponibile dal 21 dicembre 2021 utilizzando le credenziali SPID, carta d'identit elettronica o carta nazionale dei servizi. Si potrà richiedere il bonus revisione auto solo dopo aver eseguito effettivamente la revisione. Si tratterà quindi di un rimborso su conto corrente valido per un solo veicolo e per una sola volta nel triennio 2021-23. Sarà il Consap ad occuparsi del controllo dei requisiti.

La domanda per il bonus revisione auto dovrà presentare:

targa del veicolo, intestato a chi richiede il bonus o a una società

data della revisione

IBAN su cui accreditare l'incentivo

Nome e cognome dell'intestatario o cointestatario del conto corente

indirizzo email per eventuali comnicazioni

Per il bonus revisione auto 2021 sono stati stanziati 12 milioni di euro. Vi ricordiamo che chi circola con un veicolo senza revisione può incorrere in una sanzione amministrativa da 169 a 680 euro, che può essere raddoppiata in caso di ripetuta omessa revisione. Con la sanzione c'è anche la sospensione dalla circolazione fino a che non viene effettuata la revisione.