Cane picchiato e sepolto vivo nel messinese.L’Enpa si costituisce parte civile

Sotterrato vivo dopo essere stato picchiato. Un cane a Torrenova, in provincia di Messina, e' stato salvato grazie all'intervento dei passanti che hanno sentito dei latrati e lo hanno soccorso. Il responsabile, un uomo di 85 anni e' stato individuato e denunciato. La presidente nazionale dell'Ente nazionale protezione animali, Carla Rocchi, ha scritto al sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, che ha denunciato i fatti alle autorita' competenti per ringraziarlo "per la sua decisione immediata di individuare e perseguire, attraverso i mezzi a sua disposizione, l'autore di una azione tanto crudele".

L'Enpa si costituira' parte civile ed e' pronta ad affiancare il Comune di Torrenova sia a livello comunicativo che legale in questa battaglia. "Voglio rivolgere un grande e sentito ringraziamento - afferma Carla Rocchi - a tutti quei volontari che con coraggio e senso di responsabilita' sono intervenuti in soccorso del cane, salvandogli la vita. La comunita' di Torrenova si e' dimostrata sensibile e pronta ad intervenire".