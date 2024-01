Il Capodanno della Rai a Crotone: quattro "pass" per ogni consigliere

Rai a Crotone, per il Capodanno pass gratuiti per l'accesso (a qualsiasi orario) dei consiglieri comunali

Il Capodanno Rai continua a generare polemiche e sorprese. Dopo l'errore nel countdown, con Annalisa continuava a cantare a soli 20 secondi dalla fine dell'anno, un'altra questione ha attirato l'attenzione. Nonostante l'amministrazione comunale avesse dichiarato pubblicamente l'assenza di aree speciali o biglietti privilegiati, sono emersi all'improvviso 4 pass riservati ai consiglieri comunali, per consentire loro di arrivare in ritardo.

Questa concessione è arrivata dopo l'annuncio che l'area proscenio sarebbe stata limitata a 8000 persone per motivi di sicurezza, con varchi predisposti per controllare gli ingressi e le uscite degli spettatori. Inizialmente, si prevedeva l'ingresso solo per chi stava lasciando l'area, ma i possessori dei pass speciali hanno avuto accesso anche dopo le 23 o vicino alla mezzanotte, persino quando il numero massimo di persone è stato raggiunto.

Tra coloro esclusi dal conteggio della capienza massima ci sono i consiglieri comunali e i loro familiari/amici, che hanno ricevuto quattro pass ciascuno per partecipare al Capodanno Rai. La notizia ha indubbiamente scatenato polemiche sui social e anche durante la seduta del Consiglio, dove si sarebbe dovuto discutere del contratto di servizio di Akrea e della crisi dell'Abramo Customer Care, quest'ultima causa di gravi problemi occupazionali anche in altre città calabresi.