Capodanno, in Rai non sanno manco fare il countdown: Annalisa umiliata. Video

Capodanno, in Rai sbagliano i tempi e rischiano di perdersi la mezzanotte. Caos totale

Pasticcio di Capodanno in diretta su Rai1, tempi sbagliati per il countdown. Mentre sta cantando Annalisa c'è il panico tra la gente, mancano 20 secondi alla mezzanotte. A quel punto salta tutto e Amadeus sale sul palco e grida "Annalisa, Annalisa". La cantante incredula si ferma sul più bello, proprio sul ritornello della sua "Bellissima". Non c’era più tempo, bisognava partire con il countdown. Le parole del conduttore non sono passate inosservate e sono diventate virali sui social.

"Ma questi che calcolano male il tempo per l’esibizione di Annalisa e Amadeus che sbuca da dietro e ferma tutto per fare il conto alla rovescia", commenta un utente. E ancora: "Amadeus: "Annalisa Annalisa" Lei: “Che cosa vuoiiii???” Mi sento malissimo". Un vero disastro la gestione dei tempi in Rai, c'erano sei milioni di persone davanti allo schermo in quel momento e una piazza strapiena di gente che attendeva la mezzanotte dal vivo a Crotone. Una figuraccia epocale per la Rai.