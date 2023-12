Mattarella ai bellicisti: "Volere la pace non è neutralità"

Mattarella in piedi dal piano terra del Quirinale

In piedi, a piano terra, nella sala Tofanelli. Sergio Mattarella ha voluto salutare quest'anno gli italiani dalla soglia di una sala al primo piano del Quirinale, che affaccia sull'albero di Natale che accoglie i visitatori che salgono allo Studio alla vetrata. Da qui, gia' nel 2019 aveva mandato i suoi auguri di Fine anno, allora seduto su una poltroncina in mezzo alla sala, invitando a dare piu' spazio ai giovani e ad avere piu' fiducia nel nostro Paese.

Mattarella: speriamo in giorni positivi e rassicuranti

"Questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti". Comincia con un semplice augurio di buon 2024 il discorso di Fine anno di Sergio Mattarella, il nono da quando e' Presidente della Repubblica. Ma "non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi, nella nostra Italia e nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme e insieme nuove opportunita'" fa pero' notare il capo dello Stato.

Mattarella: angoscia per violenze tra Stati e in societa'

"Avvertiamo angoscia per la violenza a cui sovente assistiamo: tra gli Stati, nella societa', nelle strade, nelle scene di vita quotidiana". Cosi' Sergio Mattarella nel discorso di Fine anno.



Mattarella: guerra genera odio, rischiamo abitudine a orrore

"La guerra - ogni guerra - genera odio. E l'odio durera', moltiplicato, per molto tempo, dopo la fine dei conflitti. La guerra e' frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali. Dotati di pari dignita'. Per affermare, invece, con il pretesto del proprio interesse nazionale, un principio di diseguaglianza. E si pretende di asservire, di sfruttare. Si cerca di giustificare questi comportamenti perche' sempre avvenuti nella storia. Rifiutando il progresso della civilta' umana". Lo ha detto Sergio Mattarella, nel discorso di Fine anno. "Il rischio, concreto - ha messo in guardia il presidente della Repubblica - e' di abituarsi a questo orrore. Alle morti di civili, donne, bambini. Come - sempre piu' spesso - accade nelle guerre. Alla tragica contabilita' dei soldati uccisi. Reciprocamente presentata; menandone vanto. Vite spezzate, famiglie distrutte. Una generazione perduta. E tutto questo accade vicino a noi. Nel cuore dell'Europa. Sulle rive del Mediterraneo".

Mattarella: guerra maceria su futuro, nasce da animo umano

La guerra genera "macerie, non solo fisiche. Che pesano sul nostro presente. E graveranno sul futuro delle nuove generazioni. Di fronte alle quali si presentano oggi, e nel loro possibile avvenire, brutalita' che pensavamo, ormai, scomparse; oltre che condannate dalla storia". Lo ha detto Sergio Mattarella nel discorso di Fine anno. "La guerra non nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi, che ne sono lo strumento di morte. Cosi' diffuse. Sempre piu' letali. Fonte di enormi guadagni. Nasce da quel che c'e' nell'animo degli uomini - ha sottolineato il capo dello Stato -. Dalla mentalita' che si coltiva. Dagli atteggiamenti di violenza, di sopraffazione, che si manifestano".