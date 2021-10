Carabinieri, col sindacato arriva anche la tutela legale

Tutela legale carabinieri, il sindacato ha sottoscritto una polizza ad hoc nel caso di controversie sia private sia pubbliche

Nella mattinata di oggi presso Hotel Oly a Roma ha avuto luogo la presentazione ufficiale della polizza di tutela legale sottoscritta dal Sim Carabinieri per tutti i propri associati. A 12 mesi dalla storica manifestazione di Roma, ribadisce il segretario nazionale Antonio Serpi, in cui insieme al Sap e Les della polizia di Stato chiedevamo più tutele per gli operatori siamo oggi qui a dimostarre che "un primo obiettivo è stato raggiunto: una polizza ad hoc in collaborazione con la Roland".

"Alla presenza di tutto il direttivo nazionale del SIM Carabinieri, della Vice Presidente Sandra Martinelli e del Direttore finanziario Vito Turco, degli avvocati Bonetti e Mariani, e in diretta streaming per gli associati, sono stati discussi i punti salienti della copertura assicurativa per la tutela giuridica nel caso di controversie, sia private sia pubbliche dell'assicurato, comprese le vertenze di diritto amministrativo. "Il carabiniere non pagherà mai un centesimo, nemmeno nel caso in cui la vertenza dovesse arrivare alla Corte dei Conti" ha tenuto a precisare Serpi.