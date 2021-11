Carcere Torino, sezione da film dell'orrore. Malati psichiatrici abbandonati

Torino, sezione del carcere da horror. "Malati psichiatrici abbandonati"

Scoppia la bufera sul carcere Lorusso di Torino, già al centro delle cronache per mlatrattamenti ai danni dei detenuti. Adesso è emerso un fatto nuovo, ancora più raccapricciante. Esiste da anni una sezione chiamata "Sestante", un'area - si legge sulla Stampa - interamente dedicata a malati psichiatrici. A leggere le parole di Susanna Marietti, presidente nazionale dell’associazione Antigone, ci si trova in un «luogo vergognoso in cui si rinuncia a vite umane come se valessero niente». Marietti va giù duro in una lunga lettera in cui elenca il resoconto di una visita di pochi giorni fa. "Celle piccole, sporche, letti in metallo scrostato attaccati al pavimento coi chiodi. Ho visto un uomo sdraiato con la faccia per terra, al buio, bagni turchi intasati dalle feci da quattro giorni, detenuti con gli occhi a mezz’asta, incapaci anche di parlare e raccontare il proprio disagio. Luoghi indecenti in cui vengono ammassati corpi".

"Chiederemo che il Sestante venga sequestrato come luogo in cui si consumano reati a danno dei detenuti - precisa alla Stampa Davide Mosso, legale dell'Osservatorio carceri dell'Unione Camere penali - che sta lavorando alla denuncia insieme ad altri colleghi. La questione fondamentale è che le persone che soffrono di patologie psichiatriche non devono stare in carcere ma in un luogo di cura. Come prevede il codice". A giugno in tribunale si aprirà il processo contro tre agenti della penitenziaria accusati di omicidio colposo per un suicidio avvenuto al Sestante. Un detenuto si tolse la vita strangolandosi con i pantaloni del pigiama. L’agonia durò 12 minuti e nessuno di coloro che avrebbe dovuto controllarlo a vista si alzò per svolgere il proprio dovere.

