Carceri: in Italia le più sovraffollate dell'Ue

L'Italia ha il "primato" in Unione europea per il sovraffollamento delle carceri. E in Europa è seconda dietro solo alla Turchia.

E' quanto risulta dal rapporto Space pubblicato dal Consiglio d'Europa con l'Università di Losanna. In Italia risultano 120,3 detenuti ogni cento posti; seguita da Belgio (117,2), Francia (115,7) e Ungheria (113,2). La Turchia, prima a livello del Consiglio d'Europa, è a quota 127,4. La media tra i 47 Paesi membri del Consiglio è di 90,3. In Ue il tasso più basso è invece quello spagnolo (70,8). Numeri contenuti anche per Irlanda del Nord (68), Russia (68,8) e Germania (86,8).