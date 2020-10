Cardinale afroamericano per la prima volta. Gregory, grande oppositore di Trump

Papa Francesco non guarda in faccia a nessuno e continua nelle sue scelte nette, verso una Chiesa più vicina agli ultimi. Le nomine di 13 cardinali in concistoro vanno proprio in questa direzione. Tra le altre spicca quella di Wilton Gregory, 72 anni, capo dell’Arcidiocesi di Washington, è il primo cardinale afroamericano della storia. Originario del South Side di Chicago - si legge su Repubblica - come Michelle Obama, si è convertito al cattolicesimo da adolescente ed è considerato vicino alla Chiesa promossa da Bergoglio. Quando fu capo dei vescovi del suo Paese, tra il 2001 e il 2004, lottò per far emergere lo scandalo degli abusi sessuali su minori commessi da preti. Per il suo impegno venne ricordato nel film Spotlight ispirato alle notizie rivelate dal Boston Globe nel 2002.

Quest’estate, - prosegue Repubblica - nei giorni dei disordini a Washington seguiti alla morte di George Floyd, Gregory criticò Trump dopo che il presidente si era fatto immortalare con la Bibbia in mano davanti alla chiesa di St. John e aveva visitato il santuario dedicato a Giovanni Paolo II, giudicando «sconcertante e riprovevole » il suo uso strumentale della religione. «San Giovanni Paolo II fu un fervente difensore dei diritti e della dignità degli esseri umani» e «certamente non avrebbe condonato l’uso dei gas lacrimogeni e di altri deterrenti per silenziarli, disperderli e intimidirli per una photo opportunity di fronte a un luogo di pace".