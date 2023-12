Giulia Cecchettin, Elena ricorda la sorella: "Un mese senza te, mi manchi"

Caso Cecchettin, il ricordo della sorella di Giulia sui social

"Un mese senza te, mi manchi". Sono le parole con cui Elena Cecchettin, sorella di Giulia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ricorda la 22enne a un mese dalla morte. Era l'11 novembre - riporta l'Adnkronos - quando Giulia uscì per trascorrere una serata con Filippo, poi la doppia aggressione armato di coltello, la fuga e l'abbandono del corpo senza vita a più di 100 chilometri da casa a Vigonovo (Venezia), poi ritrovato solo il 18 mattina, abbandonato nei pressi del lago di Bracis, nel Pordenonese. La frase d'amore è stata postata da Elena Cecchettin su Instagram accompagnata da una foto in bianco e nero della sorella minore.

"Ora ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata", erano state le parole della ragazza al funerale privato per la sorella Giulia a Saonara, seconda cerimonia dopo quella a Padova.

"Era buona, era la persona migliore che abbia mai conosciuto", diceva Elena, che tratteneva a fatica le lacrime mentre la ricordava. "Me la porterò per sempre dentro. Giulia era la mia sorellina e anche la mia sorella maggiore, era onesta e dava ottimi consigli. Aveva tanti peluche con nomi stranissimi, a Giulia piacevano tanto le macchine vecchie". Ora Giulia, l'addio di Elena, "è in mezzo alle stelle".