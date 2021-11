Caso Eitan, sospeso il rientro in Italia. Accolto ricorso dei nonni

Eitan non può ancora tornare in Italia. La Corte Suprema ha sospeso l'esecutività della sentenza

Il bimbo di 6 anni sopravvissuto al Mottarone non può ancora tornare in Italia dagli zii paterni. Eitan Biraa dovrà restare in Israele per il momento, la Suprema Corte di Israele ha sospeso l'esecutività della sentenza del tribunale di Tel Aviv, che aveva stabilito che facesse ritorno a Pavia insieme alla zia affidataria Aya. La decisione della Suprema Corte arriva dopo il ricorso del nonno Peleg del piccolo alla sentenza del tribunale. Ora, i legali della famiglia Peleg hanno tempo fino al prossimo 21 novembre per depositare una memoria, mentre due giorni dopo scade il tempo a disposizione degli avvocati della famiglia per presentare repliche. La Corte Suprema di Israele, una volta ricevuti e analizzati i documenti, deciderà come procedere. Intanto, il piccolo resta bloccato a Tel Aviv.