Cassano, il fratellastro del calciatore evade dai domiciliari ma i social...

Cassano, il fratellastro del calciatore, star dei social, condivide con i suoi followers anche l'evasione dai domiciliari

Giovanni Cassano, detto "U curt", fratellastro dell'ex calciatore Antonio Cassano, si trovava ai domiciliari per un furto in un appartamento di Bari. Diventato una star dei social nonostante i domiciliari, l'uomo era solito condividere con i suoi followers video e stories delle sue giornate, improvvisandosi anche cuoco. In pochi giorni i suoi video su TikTok avevano conquistato oltre le 30 mila visualizzazioni. Ma questa passione gli è costata un ritorno in cella.

Cassano, si autoincastra sui social e finisce in carcere

Proprio i social hanno portato il fratello Cassano meno famoso tra le sbarre. Le sue condivisioni non sono, infatti, passate inosservate ai carabinieri, che hanno raccolto tutti gli elementi reperibili sui suoi profili, foto e video dei luoghi raggiunti dopo aver lasciato la propria abitazione, sottoponendoli alla Procura, che ha richiesto l'aggravamento della misura cautelare e il trasferimento tra le sbarre.

Cassano è ritenuto responsabile di furto pluriaggravato in appartamento, violazioni della sorveglianza speciale e guida senza patente. Lo scorso settembre era stato arrestato ma il Gip del Tribunale di Bari gli aveva concesso i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Risulta, inoltre, che il 49enne avrebbe intrattenuto delle chat con dei suoi followers nonostante non gli fosse consentito, in ragione della custodia cautelare.