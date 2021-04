Covid, a Catania ambulanti in protesta contro le misure anticovid

Catania, gli ambulanti in protesta paralizzano la città: "Basta elemosine".

A Catania le associazioni di categoria dei venditori ambulanti Fenailp e Fiva ConfCommercio hanno organizzato una protesta presso il centro direzionale Anas in tangenziale, dalle ore 8 alle ore 12 di oggi 19 aprile. Gli ambulanti della città etnea chiedono la riapertura regolare del commercio su aree pubbliche, mercati delle sagre e fiere. Disagi sulla tangenziale ovest in direzione Siracusa, traffico paralizzato, chiuso lo svincolo di Gravina.

"I ristori promessi non sono arrivati e quel poco di denaro che ci è stato concesso assomiglia ad una elemosina" denuncia Sebastiano Coco, responsabile della categoria. Dagli ambulanti la richiesta di sostegni: "Chiediamo che il nostro comparto venga rimesso nelle condizioni di lavorare – aggiunge Coco - considerato che i nostri ambulanti svolgono la propria attività all'aperto. Certamente noi saremo i primi da utilizzare tutti gli accorgimenti per evitare contagi. Oggi la nostra categoria è in ginocchio: gli ambulanti sono al collasso totale. Il comparto del commercio ha operato con un grande controsenso: agli ambulanti che lavorano per strada all'aria aperta è stato vietato di lavorare, mentre chi ha operato al chiuso nei supermercati ha ottenuto la possibilità di farlo. Vogliamo far sentire la nostra voce a Roma".