Catania, gambiano irregolare già arrestato per rapina assale e deruba turista

Arrestato e poi scarcerato, è subito tornato per le strade di Catania a rapinare i malcapitati passanti Barry Ibrahim, un gambiano di 28 anni. L’ultima vittima è un turista torinese, prima avvicinato con una scusa e poi derubato degli occhiali, per riavere i quali si è visto chiedere del denaro. Ma al suo rifiuto, il malvivente gli ha sferrato un pugno sull’occhio sinistro causandogli una lesione medicata con alcuni punti di sutura e refertata con 15 giorni di prognosi.

A questo punto sono stati chiamati i Falchi della polizia che si sono messi subito a caccia dell'uomo, che è stato prima riconosciuto in una delle foto mostrate dagli agenti al turista e poi è stato scovato in uno dei vicoli dello storico quartiere.

In considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale, del grave pericolo di recidiva e del fatto che aveva fornito un domicilio falso, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Adesso si trova in carcere e ci sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per altri episodi di rapina del quale il gambiano potrebbe essersi reso responsabile.