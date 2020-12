Catania, incendio doloso in una comunità di recupero. Muore padre Leonardo

Catania, incendio doloso: morto frate Leonardo Grasso

Nella sede della comunità di recupero per tossicodipendenti "Tenda di San Camillo" a Riposto (Catania) è stato appiccato un incendio di natura dolosa, introno alle cinque di questa mattina. Tra le fiamme è morto il responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso, di 78 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo, i carabinieri, dopo accurate indagini, hanno rintracciato il presunto autore del rogo che ora è sotto interrogatorio. All'interno della comunità, fa sapere tgcom24, c'erano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Non è riuscito a fuggire, invece, padre Leonardo Grasso, che è deceduto nell'incendio. A far scattare l'allarme una telefonata al 112, fatta dall'interno della "Tenda di San Camillo".