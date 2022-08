Catania, tenta di uccidere l'ex e la moglie, arrestata 37enne dominicana

Non accetta la fine della relazione: duplice tentato omicidio per gelosia

Ismaela Payano Pichardo, una donna di origini dominicane di 37 anni, ha accoltellato l'uomo con cui aveva avuto una relazione e la sua nuova compagna, a Catania.

La coppia è stata aggredita il 31 luglio in un parcheggio di viale Kennedy a Catania. La prima a essere stata colpita sarebbe stata la rivale in amore, trafitta al torace mediante un coltello a serramanico. Poi avrebbe pugnalato il suo ex lasciandogli infilzata l'arma nello stomaco.

Risponde di porto abusivo di arma da taglio e di duplice tentato omicidio. Con questa accusa la Procura ha chiesto e ottenuto l'arresto, eseguito dalla polizia.