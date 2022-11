Ceglie Messapica: il cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera

Ceglie Messapica, trovato il cadavere di una donna in una cella frigorifera

È del primo pomeriggio di oggi, 22 novembre, la macabra scoperta nelle campagne alla periferia di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove il cadavere di una donna è stato rinvenuto rannicchiato all'interno di una congelatore a pozzetto, in una casa di campagna nella contrada Galante Minzella. Poco prima delle 15, i Carabinieri e i militari del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni hanno scoperto il corpo di Maria Prudenza Bellanova, una donna di circa 80 anni; secondo una prima ipotesi, l'anziana è stata uccisa ma non è ancora chiaro a quando risale il decesso.

A dare l’allarme sono state due nipoti, le quali avevano raggiunto la villetta della donna che non vedevano da un anno, per informarla della morte di sua sorella, nonché loro madre. Quando hanno suonato, però, il figlio non le avrebbe fatte entrare, tanto che le due hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Mauro Gallone della procura di Brindisi, hanno quindi rintracciato il figlio della pensionata per ascoltarlo in caserma.