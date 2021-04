Dice il Censis che cresce la quota di italiani “panofobici”, che hanno cioè paura di tutto. Sono più di 6 milioni, 4 su 5 sono donne.

Sono i dati dell’ultimo “Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia” di Censis e Federsicurezza. In casa o fuori, “vivono costantemente in stato d’ansia”. Tra di loro prevalgono le donne: sono quasi 5 milioni, il 17,9% della popolazione femminile complessiva. Ma sono presenti anche tra i giovani: 1,7 milioni, pari al 16,3% degli under 35.