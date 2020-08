Cerignola, assalto a furgone portavalori su A14: strada bloccata tra gli spari

Un furgone portavalori della 'Sicuritalia' è stato assaltato lungo l'autostrada 14, esattamente due chilometri dopo l'uscita di Cerignola Est, in direzione sud. Il commando avrebbe esploso numerosi colpi di arma da fuoco e lasciato sull'asfalto molti chiodi, per forare gli pneumatici. L'autostrada è bloccata anche da alcune vetture date alle fiamme lungo la carreggiata tra Cerignola e Canosa di Puglia. Non è chiaro se il colpo sia stato portato a termine, oppure se si tratti di un tentativo fallito o se, come pare - a quanto trapela dalle indagini di polizia - i banditi abbiano portato via solo pochi spiccioli. Sul posto sono intervenuti anche Guardia di Finanza e Carabinieri.