"Che c'hai da guarda'? Ma che voi?": la provocazione accende una rissa. VIDEO

Violenza tra baby gang vicino a Roma: il video è virale

Basta una provocazione e scoppia la violenza. Il tutto è partito da uno sguardo di sfida accompagnato da una semplice frase: "Che c'hai da guarda'? Ma che voi?". A quel punto qualcuno ha anche afferrato il manico della scopa in uso a uno dei locali affacciati sul corso, poi in tanti hanno cominciato ad accanirsi su un ragazzo caduto a terra: giù calci e pugni fino a fargli mancare il respiro. Lo racconta il Messaggero.

"Era l'una e mezza della notte, poi il fuggi fuggi generale dopo l'intervento di alcuni gestori accorsi per dividere la trentina di ragazzi e la chiamata al 112, si legge sul quotidiano. Il giovane, medicato in ospedale, si è ripreso. Ma è sotto choc. Terrorizzato, a chi lo conosce, ha detto di non volere fare denuncia". La scena di violenza è stata immortalata in un video che in poco tempo è diventato virale nella cittadina a nord della Capitale, oltre cinquantamila abitanti dove la maxi-rissa sta sollevando un polverone di polemiche. Secondo quanto scrive il Messaggero già in passato c'erano stati problemi di "malamovida" con l'auto di una giornalista data alle fiamme in quello che i carabinieri definirono come rogo doloso.