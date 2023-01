Chi è Bryan Johnson che spende 2 mln di dollari all'anno per tornare 18enne

Usa, chi è Bryan Johnson, l'imprenditore che spende 2 mln di dollari all'anno per tornare 18enne

La mission dell'imprenditore americano dell'hi-tech Bryan Johnson è quella di tornare all'età anagrafica di 18 anni e per riuscire nell'impresa, spende circa 2 milioni di dollari all'anno. Johnson, nel 2013, ha venduto la sua Braintree payment solutions a eBay per 800 milioni di dollari.

Per riuscire a essere l'uomo di successo che desiderava, si è accorto che aveva accumulato uno stile di vita sbagliato, che iniziava a ledere la sua persona. Poi, con l'avvento della pandemia, la sua situazione fisica stava precipitando fino a ha deciso di intraprendere un cammino per ringiovanire.

Chi è Bryan Johnson, l'imprenditore che spende 2 mln di dollari all'anno per tornare 18enne

L'imprenditore Bryan Johnson ogni anno spende 2 milioni di dollari per tornare 18enne. Il programma dove sta investendo si chiama Project Blueprint. Il corpo dell'uomo è usato un po' come cavia, su ogni suo singolo organo sono studiati tutti i processi per farlo ringiovanire.

Ecco dove abita l'imprenditore Bryan Johnson, che vuole ritornare ad avere l'età di 18 anni

Bryan Johnson vive in una villa da sei milioni di dollari a Venice Beach, località balneare a sud di Los Angeles dove si è trasferito con la moglie e i loro tre figli. Nel 2021 Johnson ha ingaggiato il medico rigenerativo Oliver Zolman e insieme hanno messo insieme un team di una trentina di medici ed esperti che studiano il suo corpo, testano ognuno dei suoi organi e progettano strategie e sperimentazioni per il loro ringiovanimento.

Il tutto per una spesa di due milioni di dollari l’anno che nell’ultimo anno e mezzo sembrerebbe aver riportato le lancette del corpo mediamente di cinque anni indietro, ma con il cuore di un trentasettenne, la pelle di uno di 28 e avrebbe già raggiunto l’obiettivo 18 per la capacità polmonare e la forma fisica. In pratica avrebbe lavorato - visto che il quarantacinquenne più che seguire uno stile di vita sano sostiene di fare quotidianamente un vero e proprio lavoro che lo impegna gran parte della giornata - per fermare il tempo, senza però goderselo troppo. Come racconta il Daily Mail, Johnson ha trasformato lo stile di vita in un vero e proprio lavoro che dall’esterno sembrerebbe anche molto stressante.



Che cosa mangia e la routine di Bryan Johnson, l'imprenditore che vuole tornare all'età di 18 anni

Bryan Johnson si sveglia alle 5 del mattino, assume oltre venti integratori al giorno, si alimenta seguendo una dieta vegana di 1.977 calorie esatte, assicurandosi che i livelli di grasso nel suo corpo restino sempre il 5 e il 6%. Johnson svolge allenamenti quotidiani di un’ora, quattro volte alla settimana di grado moderato e le altre tre di grado intenso.



Bryan Johnson monitora costantemente la temperatura corporea durante la veglia, il glucosio nel sangue, le variazioni della frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno durante il sonno e il peso delle ossa. Non sceglie lui cosa mangiare ma, come ha affermato in un video pubblicato su Youtube: "La mia mente cosciente non viene mai consultata su ciò che vuole mangiare, lo fa il mio corpo. Le misurazioni chiedono al mio fegato, al mio cuore e al mio Dna di cosa hanno bisogno per prosperare come processi biologici e organi del mio corpo".



Periodicamente si sottopone a impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare e indossa occhiali che bloccano la luce blu per due ore prima di andare a dormire, cosa che avviene ogni sera alla stessa ora. Esegue esami regolari, alcuni a cadenza quotidiana, altri settimanali a reni, prostata, tiroide e sistema nervoso. E quando ha finito tutto questo, il resto del giorno lo trascorre in gran parte a studiare ritrovati, strategie e terapie sperimentali alle quali sottoporsi. Non mancano gli inconvenienti, come ha raccontato lui stesso, dalla reazione allergica avuta durante un intervento in cui gli è stato iniettato del grasso nel viso al rischio di malfunzionamento del cuore quando il suo grasso corporeo è sceso al 3%. Il tutto documentato e messo in una banca dati, comprese 33.537 immagini del suo intestino.