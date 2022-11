Chi è Dimitri Kunz d'Asburgo, il misterioso compagno di Daniela Santanchè

Ecco chi è il misterioso Dimitri d'Asburgo, compagno della ministra del Turismo Daniele Santanchè

Dal campo editoriale a quello immobiliare fino all'amore per la ristorazione: il compagno di Daniela Santanchè, neo ministra del Turismo nel governo di Giorgia Meloni, è un imprenditore a tutto tondo dalle misteriosi origini nobili. Il suo nome completo è infatti: Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno Spalia Rasponi Spinelli Romano Principe Dimitri Miesko Leopoldo.

Perchè "misteriose"? Secondo quanto riporta il quotidiano Verità e Affari da tempo all'interno del casato degli Asburgo si discute delle sue radici. “Non lo abbiamo trovato in nessun ramo dell’albero genealogico della nostra famiglia, primariamente in quello toscano”, aveva detto sgomento Sigismondo d’Asburgo-Lorena, arciduca d’Austria e vero erede al trono degli Asburgo, in quanto quadrisnipote diretto di Leopoldo II di Toscana. “Sono consapevole di non provenire da un ramo diretto della famiglia. In casa mia, se non ricordo male, si è sempre raccontato che il riconoscimento d’Asburgo-Lorena proveniva tramite femmina, quindi non attraverso la linea genealogica maschile”, aveva cercato di giustificarsi Dimitri preso in fallo.

Ma una cosa è certa: Dimitri è un vero imprenditore a tutto tondo. A lui Santachè ha lasciato la guida di Visibilia: Dimitri risulta amministratore dell’editrice quotata in Borsa, di cui prima era solo consigliere della compagna Daniela. Ma non solo. Dimitri è anche ristoratore: a Firenze è proprietario del locale La Giostra, situato nel centralissimo Borgo Pinti. Infine, non può che mancare l'interesse per il campo immobiliare: il compagno di Santanchè detiene la Tcm di cui ha una piccola quota fino al Twiga, di cui detiene il 22,05% ed è consigliere delegato.