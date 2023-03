Chi è Margherita Cassano, la prima donna presidente della Corte di Cassazione

Margherita Cassano è la prima donna nella storia ad essere nominata presidente della Corte di Cassazione

È una giornata storica per il Csm: oggi (1 marzo) per la prima volta una donna viene nominata primo presidente della Corte di Cassazione. La commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha infatti votato nelle scorse settimane all'unanimità Margherita Cassano, attuale presidente aggiunto della Suprema Corte, per l'incarico che sarà lasciato da Pietro Curzio, che sta per andare in pensione.

Magherita Cassano, ecco che cosa prevede il protocollo della cerimonia per la nomina

Il voto avverrà alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella e realizza un obiettivo sfumato dieci anni fa, quando il posto che oggi verrà assegnato a Cassano per un soffio non finì in mano a Gabriella Luccioli, presidente del Collegio che ha pronunciato la sentenza numero 21748 del 2007 in tema di alimentazione ed idratazione forzata nel caso Eluana Englaro. Mentre tra il 2013 e il 2023 la poltrona di presidente è stata occupata solo da uomini. Ora, sarà Margherita Cassano a compiere un ulteriore passo nella conquista della parità di genere, entrando nella storia così come Marta Cartabia, prima presidente donna della Corte costituzionale.



Chi è Margherita Cassano il primo presidente della Corte di Cassazione

Margherita Cassano è la figlia del magistrato Pietro Cassano, conosciuto per i processi durante gli anni di piombo e per aver condannato Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse. Dopo il periodo trascorso come membro del Csm, Margherita Cassano è stata giudice della Cassazione fino al 2015. Dal 2016 al 2020, anno in cui ha ricoperto la carica di presidente aggiunto della Suprema corte, Cassano è stata nominata presidente della Corte di appello di Firenze. Il 5 marzo Cassano prenderà il posto dell'attuale primo presidente della corte di Cassazione Pietro Curzio, che ricopre la carica dal 15 luglio 2020, e che andrà in pensione.