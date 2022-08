Chi era Piero Angela, il divulgatore che ha portato la scienza "in casa"

Chi era Piero Angela, "principe della divulgazione scientifica" con Quark e Superquark

Chi era il giornalista Piero Angela noto al pubblico per i programmi scientifici Quark e Superquark? Nato a Torino il 22 dicembre 1928 Piero Angela inizia a lavorare per la Rai durante gli anni Cinquanta: in quel periodo è cronista e collaboratore del Giornale Radio. Tra il 1955 e il 1968 fa il corrispondente estero, a Parigi e poi a Bruxelles, per il telegiornale nazionale della Rai. Con il giornalista Andrea Barbato presenta la prima edizione del telegiornale delle 13.30 e nel 1976 è il primo a condurre il Tg2.

Chi era Piero Angela, dagli esordi in Rai all'idea di "Ulisse" con il figlio Alberto

A partire dal 1968, Piero Angela dedica ai documentari: i primi furono dedicati alla scoperta dello spazio e al programma "Apollo", il piano americano che condusse allo sbarco dei primi uomini sulla Luna con la missione Apollo 11 nel luglio 1969. A partire dal 1971 conduce numerose trasmissioni d'informazione e programmi educativi, utilizzando e reinventando sempre formule diverse, con un linguaggio curato, sempre attento e sempre in evoluzione: "Destinazione Uomo", "Da zero a tre anni", "Indagine sulla parapsicologia" e "Nel cosmo alla ricerca della vita".