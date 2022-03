Chicago, barista italiano 41enne rapinato e accoltellato mentre tornava a casa

Chicago, barista di 41 anni ucciso per una rapina: Diego Damis da Assisi si era trasferito negli Usa nel 2015

Diego Damis, 41 anni, italiano originario di Assisi, negli Usa dal 2015, è stato rapinato e accoltellato a Chicago, mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro. L’aggressione è avvenuta lo scorso venerdì, 25 febbraio, nei pressi di Hyde Park, dove lavorava come barista al Cove Lounge.

Dai media locali si apprende che gli agenti della polizia hanno trovato il cadavere per terra, senza portafogli, nel blocco 4900 di South Greenwood. Gli inquirenti collocano la morte tra le 4 e le sei del mattino.

La corsa al Chicago Medical Center si è rivelata putroppo inutile. Le ferite riportate dal 41enne erano troppo gravi e all’arrivo in ospedale i medici hanno solo potuto constatare il decesso. Le indagini sono ancora in corso e per il momento non è stato trovato il colpevole.

La salma di Diego Damis rimarrà in America

La salma di Diego Damis non tornerà in Umbria. La sorella Laura e il fratello Andrea andranno negli Stati Uniti per la celebrazione dei funerali. Il corpo verrà cremato e tumulato a Chicago. Nella città Diego viveva ormai dal 2015, quando aveva deciso di trasferirsi da Bagnaia, una piccola frazione a pochi chilometri da Perugia.

“Una persona con cui faceva molto piacere parlare e confrontarsi. Avevamo legato e nel 2015 mi disse che aveva deciso di andare oltreoceano per raggiungere sua mamma sudamericana che viveva a Chicago, per fare un’esperienza all’estero. In città si trovava molto bene” ha raccontato un amico all’Ansa.

(segue)